A télécharger

L'indemnité journalière Amexa pour les exploitants et leur famille
Mis à jour le 30/12/2025
Avec l'IJ Amexa, plus besoin de choisir entre votre travail et votre santé ! Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un revenu de base lors d'un arrêt de travail prescrit en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
1/ IJ Amexa : conditions et montant
- 2/ IJ Amexa : des exemples pour mieux comprendre
- 3/ IJ Amexa : vos obligations, vos démarches
Qui est concerné ?
- Tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal,
- tous les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole,
- tous les aides familiaux (ou les associés d'exploitation) des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'Amexa.
Bon à savoir
Nous vous invitons à vérifier votre contrat d'assurance complémentaire pour vérifier qu'il ne prévoit pas un service d'indemnité journalière maladie. Si c'est le cas, prenez contact avec votre assureur privé.
Comment en bénéficier ?
- Vous devez être affilié à l'Amexa depuis au moins un an. La période d'affiliation à un autre régime d'assurance maladie peut être prise en compte lorsque vous débutez une activité agricole.
- Vous devez être à jour de la cotisation indemnité journalière Amexa au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le médecin a constaté l'incapacité de travail.
- Vous devez présenter un arrêt de travail à temps complet.
- Dans le cadre d'une hospitalisation, vous devez présenter un bulletin de situation délivré par l'établissement de soins.
Ce dispositif est sans exclusion de garanties, il s'applique à toute maladie d'origine non professionnelle et à tout accident de la vie privée.
Le délai de carence
L'indemnité journalière est versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’hospitalisation.
A noter, pour les arrêts de travail prescrits avant le 1er février, le délai de carence est de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et de 3 jours en cas d’hospitalisation.
La durée d'attribution
Pour un arrêt supérieur à 6 mois ou en cas d'affection de longue durée (ALD)
- L'indemnité journalière peut être versée pendant 3 ans. Cette période de 3 ans peut être renouvelée si le patient reprend son activité professionnelle pendant au moins 1 an.
Pour des arrêts inférieurs à 6 mois
- L'indemnité journalière est versée 360 jours maximum sur une période de 3 ans.
A noter
Sous certaines conditions, vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité Amexa.
Quel est le montant de l'indemnité ?
|Indemnisation en fonction de la durée
|Montant
|Pour les 28 premiers jours indemnisés
|25,79 € par jour
|A partir du 29e jour indemnisé
|34,38 € par jour
Ce dispositif d'indemnisation a pour objectif de vous garantir un revenu personnel de base en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Il ne vise pas à assurer la continuité économique de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. La couverture de ce risque, très variable selon l'activité, pouvant relever de produits d'assurance complémentaire, est ainsi laissée à votre libre appréciation.
Les restrictions
L'indemnité journalière Amexa n'est pas cumulable avec celle de l'Atexa et les allocations de remplacement maternité ou paternité. Elle n'est pas versée à l'occasion d'un arrêt de travail pour une cure thermale.
2/ IJ Amexa : des exemples pour mieux comprendre