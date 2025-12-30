A télécharger

1/ IJ Amexa : conditions et montant



Qui est concerné ?

Tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal,

tous les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole,

tous les aides familiaux (ou les associés d'exploitation) des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'Amexa.

Bon à savoir

Nous vous invitons à vérifier votre contrat d'assurance complémentaire pour vérifier qu'il ne prévoit pas un service d'indemnité journalière maladie. Si c'est le cas, prenez contact avec votre assureur privé.



Comment en bénéficier ?

Vous devez être affilié à l'Amexa depuis au moins un an. La période d'affiliation à un autre régime d'assurance maladie peut être prise en compte lorsque vous débutez une activité agricole.

Vous devez être à jour de la cotisation indemnité journalière Amexa au 1 er janvier de l'année civile au cours de laquelle le médecin a constaté l'incapacité de travail.

janvier de l'année civile au cours de laquelle le médecin a constaté l'incapacité de travail. Vous devez présenter un arrêt de travail à temps complet.

Dans le cadre d'une hospitalisation, vous devez présenter un bulletin de situation délivré par l'établissement de soins.



Ce dispositif est sans exclusion de garanties, il s'applique à toute maladie d'origine non professionnelle et à tout accident de la vie privée.



Le délai de carence

L'indemnité journalière est versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’hospitalisation.

A noter, pour les arrêts de travail prescrits avant le 1er février, le délai de carence est de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et de 3 jours en cas d’hospitalisation.



La durée d'attribution

Pour un arrêt supérieur à 6 mois ou en cas d'affection de longue durée (ALD)

L'indemnité journalière peut être versée pendant 3 ans. Cette période de 3 ans peut être renouvelée si le patient reprend son activité professionnelle pendant au moins 1 an.



Pour des arrêts inférieurs à 6 mois

L'indemnité journalière est versée 360 jours maximum sur une période de 3 ans.

Dans ces deux cas, le point de départ du délai se situe au premier jour du premier arrêt de travail.



A noter

Sous certaines conditions, vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité Amexa.



Quel est le montant de l'indemnité ?

Montant de l'indemnité journalière Amexa à compter du 1er avril 2025 Indemnisation en fonction de la durée Montant Pour les 28 premiers jours indemnisés 25,79 € par jour A partir du 29e jour indemnisé 34,38 € par jour



Ce dispositif d'indemnisation a pour objectif de vous garantir un revenu personnel de base en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Il ne vise pas à assurer la continuité économique de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. La couverture de ce risque, très variable selon l'activité, pouvant relever de produits d'assurance complémentaire, est ainsi laissée à votre libre appréciation.



Les restrictions

L'indemnité journalière Amexa n'est pas cumulable avec celle de l'Atexa et les allocations de remplacement maternité ou paternité. Elle n'est pas versée à l'occasion d'un arrêt de travail pour une cure thermale.





Partager :