A télécharger

L'indemnité journalière Amexa pour les exploitants et leur famille

Mis à jour le 30/12/2025

Avec l'IJ Amexa, plus besoin de choisir entre votre travail et votre santé ! Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un revenu de base lors d'un arrêt de travail prescrit en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

1/ IJ Amexa : conditions et montant


Qui est concerné ?

  • Tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal,
  • tous les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole,
  • tous les aides familiaux (ou les associés d'exploitation) des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés à l'Amexa.

 

Bon à savoir

Nous vous invitons à vérifier votre contrat d'assurance complémentaire pour vérifier qu'il ne prévoit pas un service d'indemnité journalière maladie. Si c'est le cas, prenez contact avec votre assureur privé.
 

Comment en bénéficier ?

  • Vous devez être affilié à l'Amexa depuis au moins un an. La période d'affiliation à un autre régime d'assurance maladie peut être prise en compte lorsque vous débutez une activité agricole.
  • Vous devez être à jour de la cotisation indemnité journalière Amexa au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le médecin a constaté l'incapacité de travail.
  • Vous devez présenter un arrêt de travail à temps complet.
  • Dans le cadre d'une hospitalisation, vous devez présenter un bulletin de situation délivré par l'établissement de soins.


Ce dispositif est sans exclusion de garanties, il s'applique à toute maladie d'origine non professionnelle et à tout accident de la vie privée.
 

Le délai de carence

L'indemnité journalière est versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et en cas d’hospitalisation.
A noter, pour les arrêts de travail prescrits avant le 1er février, le délai de carence est de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée et de 3 jours en cas d’hospitalisation.
 

La durée d'attribution

Pour un arrêt supérieur à 6 mois ou en cas d'affection de longue durée (ALD)

  • L'indemnité journalière peut être versée pendant 3 ans. Cette période de 3 ans peut être renouvelée si le patient reprend son activité professionnelle pendant au moins 1 an.


Pour des arrêts inférieurs à 6 mois

  • L'indemnité journalière est versée 360 jours maximum sur une période de 3 ans.

 

Dans ces deux cas, le point de départ du délai se situe au premier jour du premier arrêt de travail.

A noter

Sous certaines conditions, vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité Amexa.
 

Quel est le montant de l'indemnité ? 

Montant de l'indemnité journalière Amexa à compter du 1er avril 2025
Indemnisation en fonction de la durée Montant
Pour les 28 premiers jours indemnisés 25,79 € par jour
A partir du 29e jour indemnisé 34,38 € par jour


Ce dispositif d'indemnisation a pour objectif de vous garantir un revenu personnel de base en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Il ne vise pas à assurer la continuité économique de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. La couverture de ce risque, très variable selon l'activité, pouvant relever de produits d'assurance complémentaire, est ainsi laissée à votre libre appréciation.
 

Les restrictions

L'indemnité journalière Amexa n'est pas cumulable avec celle de l'Atexa et les allocations de remplacement maternité ou paternité. Elle n'est pas versée à l'occasion d'un arrêt de travail pour une cure thermale.

 

